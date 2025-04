Borsa: l’Europa in ordine sparso, Milano -0,5% con le banche

agenzia

Lo spread si conferma a 111 punti, in calo il petrolio

MILANO, 30 APR – Le Borse europee si muovono in ordine sparso con Milano che cede lo 0,5% con i bancari sotto pressione (Unicredit -2% e Banco Bpm -1,9%) e Madrid un più ampio -1,4%. Tengono invece Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,5%), quest’ultima mentre il pil conferma le stime e segna un +0,2%. Prodotto interno lordo che è accelerato anche in in Italia (+0,3% sul trimestre precedente e +0,6% sul pari periodo del 2024). L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un marginale 0,15% con farmaceutici e industriali in tenuta mentre cede l’energia con il petrolio in calo con il wti sotto i 60 dollari al barile. Recupera invece i 32 euro il prezzo del gas dopo la partenza debole. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 111 punti cosi come si conferma la flessione del rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,57%. Sono misti anche i future su Wall Street mentre il Nasdaq è vicino a cancellare le perdite del mese dopo l’inversione a U di Trump sui dazi e le speculazioni che la Fed taglierà i tassi per prevenire una recessione. Intanto sul fronte valutario l’euro è debole sul dollaro. La moneta unica scambia 1,1376 sul biglietto verde.

