Borsa: l’Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +0,4%

Volatile il prezzo del gas, sale il petrolio

MILANO, 09 AGO – Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell’avvio di Wall Street dove i future sono positivi. I mercati ritrovano la fiducia dopo l’andamento resiliente del mercato del lavoro degli Stati Uniti e con gli investitori che vendono affievolirsi l’ipotesi di una recessione. Sotto i riflettori restano le banche centrali, con gli investitori a caccia di indizi sulle decisioni che saranno prese in autunno sul taglio dei tassi. Sul fronte valutario l’euro è stabile a 1,0919 sul dollaro. L’indice d’area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In crescita Madrid (+0,9%), Parigi (+0,6%), con il calo della disoccupazione, Londra (+0,5%), Francoforte e Milano (+0,4%), con i dati sull’inflazione. I principali listini sono sostenuti dal comparto immobiliare (+2%). Acquisti sulle banche e le assicurazioni (+0,7%). Salgono le utility (+0,5%), con la volatilità del prezzo del gas dopo l’incursione dei miliari ucraini a Sudzha. Ad Amsterdam il prezzo scende dello 0,5% a 39 euro al megawattora. Sale il settore tecnologico (+0,4%), con le vendite di luglio di Tsmc in aumento del 45% legate ai chip per l’intelligenza artificiale. Bene anche l’energia (+0,3%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti sale a 76,4 dollari al barile e il Brent si attesta a 79,4 dollari. A Piazza Affari acquisti per le banche. Mostrano i muscoli Mediolanum (+2,6%), Leonardo (+2,4%), Nexi (+2,3%). In luce Tim (+1,8%) e Saipem (+1,5%). Positiva Unipol (+0,2%) mentre scivola Generali (-1,8%), dopo i risultati finanziari del primo semestre. Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund si attesta a 141 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,64 per cento.

