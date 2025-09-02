Borsa: l’Europa incrementa il rosso, Francoforte la maglia nera

agenzia

Allunga il petrolio, indietreggia l'oro. Milano cede l'1,49%

MILANO, 02 SET – Non si allenta il rosso sulle Borse europee mentre la lente resta su dazi e sui macro della settimana. In particolare sull’occupazione Usa in calendario venerdì. Nel Vecchio Continente, anche guardando all’inflazione che ad agosto nell’area dell’euro si è attesta al 2,1%, i listini soffrono del brusco aumento del dollaro, con Francoforte che continua ad essere la peggiore e lascia sul terreno l’1,83%.Più contenuta Parigi (-0,5%). Madrid perde invece l’1,6% e Milano l’1,49%. A Piazza Affari la maglia nera è di Leonardo (-5,7%) seguita da Interpump (-3,04%) e Pop Sondrio (-3,02%). Tra i titoli sotto la lente Mps che ha rilanciato in cash su Mediobanca, cede il 2,3% mentre Piazza Cuccia perde l’1,88%. Lo spread tra Btp e Bund sfiora gli 89 punti base e il rendimento del decennale italiano sale al 3,68%. Sul fronte delle materie prime salgono tanto il petrolio quanto il gas. Il wti guadagna l’1,9% a 65,2 dollari. Per il brent +0,8% a 68,7 dollari al barile. Ad Amsterdam invece i contratti Ttf registrano un +0,76% a 32,3 euro al megawattora. L’oro scende leggermente a 3.481 dollari l’oncia. Fronte cambi l’euro si indebolisce sul dollaro con il quale scambia a 1,1617.

