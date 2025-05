Borsa: l’Europa lima con l’inflazione tedesca, Milano +0,51%

agenzia

Lo spread è stabile a 98 punti. In calo euro, petrolio e gas

MILANO, 30 MAG – Le Borse europee riducono il rialzo e si muovono in ordine sparso con l’inflazione che in Germania resta a maggio al 2,1%. La lente degli investitori resta sulla riunione della Bce del prossimo 5 giugno con l’attesa di un ulteriore taglio mentre continua il nervosismo sul mercato per via della confusione che regna sui dazi e per i dati macro deboli di ieri su Pil e consumi personali. Milano segna un +0,51%, Francoforte dello 0,57%. Parigi è debole a -0,04%. Madrid è marginale a +0,2% e Londra registra un +0,4%. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con le utility in luce. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile su quota 98 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,51%. Il prezzo del petrolio è in calo con il wti che scende dello 0,84% 60,4 dollari mentre il brent cede lo 0,4% poco sotto i 64 dollari al barile. Il prezzo del gas cede l’1,3% a 34,9 euro al megawattora. L’euro è debole sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1357 sul biglietto verde.

