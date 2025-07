Borsa: l’Europa lima i rialzi in attesa dei dati Usa

agenzia

In aumento petrolio e gas. L'euro in calo sul dollaro

MILANO, 02 LUG – Le Borse europee limano i rialzi iniziali, in attesa dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Nel Vecchio continente tiene banco il tema dei dazi, dopo che Donald Trump ha annunciato che non ci sarà alcun rinvio alla sospensione che scade il 9 luglio. Sul fronte valutario il dollaro è in ripresa con l’euro che si attesta a 1,1776 sul biglietto verde. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Sale Madrid (+0,5%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dall’energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,4% a 65,79 dollari al barile. Il Brent guadagna lo 0,5% a 67,46 dollari. Acquisti sulle banche (+1,3%) mentre sono poco mosse le assicurazioni (-0,09%). Poco mosse le utility (+0,03%), mentre il prezzo del gas sale dell’1,6% a 34,22 euro al megawattora. Avanzano le auto (+0,9%) mentre sono in calo la farmaceutica (-0,3%) e il settore tecnologico (-0,2%). In lieve rialzo i titoli di Stato, in vista delle mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 88 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,47% e quello tedesco al 2,59%. Debole l’andamento dell’oro che scende dello 0,4% a 3.335 dollari l’oncia.

