Borsa: l’Europa lima le perdite delle trimestrali, Milano -0,3%

agenzia

Restano pesanti Iveco, Deutsche Bank e Lvmh

MILANO, 24 LUG – Sono deboli le Borse europee ma hanno limato le perdite segnate in scia alle trimestrali, a partire da quelle di Tesla e Alphabet che hanno fallito l’obiettivo di portare un clima più sereno sui mercati, mentre i prossimi risultati dei big tecnologici Usa arriveranno solo la prossima settimana. Restano in calo i futures su Wall Street. Non aiutano a invertire la correzione in atto, dove le peggiori sono dopo i conti Iveco (-14,3%) a Milano (-0,35%), Lvmh (-3,9%) a Parigi (-1%) e Deutsche Bank (-6%) a Francoforte (-0,67%), gli indici pmi nell’eurozona che hanno segnato un rallentamento, soprattutto del settore manifatturiero, a partire dalla Germania, la maggiore economia dell’area. Nel pomeriggio usciranno i pmi negli Stati Uniti dove a migliorare l’andamento dei listini potrebbero contribuire solo le scommesse su un prossimo intervento sui tassi della Fed. A Piazza Affari dietro a Iveco flettono Saipem (-3,7%), Bps (-1,9%), Ferrari (-1,64%) e Moncler (-1,2%) quest’ultima in attesa dei conti. Sul podio invece Enel (+0,46%), Hera (+0,41%) e Tenaris (+0,38%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA