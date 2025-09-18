Borsa: l’Europa migliora con Wall Street, Milano +0,7%

agenzia

Brillano Stm e Ferrari, tra le banche la migliore è Banco Bpm

MILANO, 18 SET – Le Borse europee allungano il passo dietro a Wall Street che dopo un iniziale partenza incerta dei listini Usa è passata in terreno positivo. Buono in particolare l’andamento dei tecnologici del Nasdaq, dove Nvidia investirà 5 miliardi in Intel, all’indomani del taglio dei tassi della Fed. Il dato sui sussidi di disoccupazione, che ha registrato una caduta ai minimi da quasi 4 anni hanno avuto l’effetto di limare i guadagni segnati dei Treasuries. Si indebolisce invece l’euro sul dollaro a 1,177. La migliore è Francoforte (+1%), seguita da Parigi (+0,9%) mentre Londra resta al paolo (+0,12%). A Milano (+0,7%) corrono, in linea con i titoli dei rispettivi settori, Stm (+3,5%) e nel lusso Ferrari (+3,5%), grazie anche sostegno promesso da Exor (1%), Cucinelli e Moncler (entrambi +3,4%). Mps (+0,77%) e Mediobanca (+0,56%) si muovono pressoché in linea col listino (+0,77% e +0,56% rispettivamente) dopo il passo indietro del cda di Piazzetta Cuccia in attesa nel nuovo board targato Siena. Fa Banco Bpm (+0,87%) il cui col ceo Giuseppe Castagna ha aperto a una integrazione con il Credit Agricole Italia. Senza strappi Ovs (+0,8%) all’indomani della semestrale.

