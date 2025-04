Borsa: l’Europa negativa guarda a Wall Street, Milano -0,6%

agenzia

A Piazza Affari pesa il lusso, in luce Enel e Poste

MILANO, 17 APR – Le Borse europee si muovono in terreno negativo in vista della riunione della Bce sulla politica monetaria. Sui mercati pesano le tensioni commerciali dopo i dazi decisi da Donald Trump, e l’avvio dei negoziati tra Usa e Giappone in un clima propositivo. Un quadro che arriva dopo le posizioni espresse dal Wto e dal presidente della Fed Jerome Powell. Sul fronte valutario l’euro scende a 1,1368 sul dollaro. L’indice stoxx 600 è in calo dello 0,4%. In rosso Parigi (-0,8%), Milano, Londra e Francoforte (-0,6%), Madrid (-0,3%). Sui principali listini pesano il settore tecnologico (-1,3%), dopo le limitazioni a Nvidia per le esportazione in Cina. Giù anche l’energia (-0,6%), con il petrolio e il gas in rialzo. Seduta in calo anche per il settore del lusso (-0,7%), con il calo di Hermes (-2,9%), dopo i conti, mentre sale Lvmh (+0,1%). Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 119 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,72% e quello tedesco al 2,52%. Resta su livelli record l’oro a 3.328 dollari l’oncia. A Piazza Affari soffre il lusso con Moncler (-2%) e Cucinelli (-1,3%), dopo i conti del trimestre. Scivolano Mediolanum (-2,4%) e Iveco (-2,1%). Deboli le banche dove Mps cede lo 0,6%, nel giorno dell’assemblea per l’aumento di capitale a servizio dell’offerta per Mediobanca (+0,1%). In rosso Unicredit (-0,5%) e Banco Bpm (-0,3%). Seduta positiva per Enel (+0,9%) e Poste (+0,6%).

