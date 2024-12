Borsa: l’Europa parte in leggera crescita, Londra +0,3%

agenzia

Contrattazioni chiudono in anticipo, chiuse Milano e Francoforte

MILANO, 24 DIC – Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rialzo: in apertura la Borsa migliore è quella di Amsterdam, che sale dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,4%) e Londra (+0,3%). Cauta Madrid, che cresce comunque dello 0,2%. Milano e Francoforte sono chiuse tutto il giorno per la vigilia di Natale, mentre gli altri listini concluderanno la loro seduta in anticipo: Londra alle 12:30, Amsterdam alle 13:55, Madrid alle 14 e Parigi alle 14:05.

