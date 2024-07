agenzia

Seguono Amsterdam e Parigi, cauta Francoforte

MILANO, 18 LUG – Mercati azionari del Vecchio continente in lieve crescita in avvio di giornata: Londra è di qualche frazione la migliore con un rialzo dello 0,8%, seguita da Amsterdam (+0,6%) e Parigi, che sale di mezzo punto percentuale. In aumento dello 0,4% Madrid e dello 0,2% Francoforte.

