agenzia

Francoforte +0,6%, Amsterdam e Madrid attorno alla parità

MILANO, 22 GEN – Mercati azionari del Vecchio continente incerti, con una marginale tendenza positiva: in apertura la Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,6%, seguita da Parigi in rialzo dello 0,2%. Londra cresce in avvio dello 0,1%, mentre Amsterdam e Madrid ondeggiano attorno alla parità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA