Borsa: l’Europa peggiora con Trump sui dazi, Milano -1,3%

agenzia

L'euro prosegue forte sul dollaro

MILANO, 11 MAR – Le Borse europee peggiorano, in scia a Wall Street, dopo le parole di Donald Trump sui dazi e gli effetti sul settore auto per il Canada. L’euro resta forte a 1,0914 sul dollaro. L’indice stoxx 600 cede l’1,3%. Milano cede l’1,3%. Male anche Londra (-0,9%), Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,5%) e Madrid (-1%). In lieve rialzo i bond governativi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,98 per cento.

