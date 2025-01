Borsa: l’Europa peggiora con Wall Street, Milano -0,2%

agenzia

In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato

MILANO, 10 GEN – Le Borse europee peggiorano, in linea con l’andamento negativo di Wall Street. Gli investitori guardano ai dati sul mercato del lavoro americano e valutano l’ipotesi di una pausa della Fed sul taglio dei tassi. Uno scenario che ha portato ad un rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato e ad un rafforzamento del dollaro sull’euro e sulla sterlina. In vista della conclusione della seduta sono in calo Madrid (-1,4%), Londra (-0,7%), con i timori per il debito pubblico e l’aumento dell’inflazione, Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,3%) e Milano (-0,1%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 116 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,74% e quello tedesco al 2,58%. Sale di 4 punti base il treasury al 4,72%. L’euro scende dello 0,37% a 1,0262 sul dollaro e la sterlina registra una flessione dello 0,5% a 1,2248 sul biglietto verde.

