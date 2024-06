Borsa: l’Europa peggiora con Wall Street, Milano -2,2%

agenzia

Giù del banche, in tensione i titoli di Stato francesi

MILANO, 13 GIU – Il passaggio in negativo dello S&P 500 a Wall Street, dove resta in debole rialzo solo il Nasdaq, fa frenare gli indici europei con Milano che scivola del 2,2%. A pesare sul listino sono Iveco (-4,6%) e le banche tra le prese di profitto dopo la lunga corsa di questi mesi. Mps è la peggiore (-4%) seguita da Bps (-3,7%). Male anche Parigi (-1,86%) mentre i rendimenti e lo spread sul Btp tedesco sono di nuovo in salita per i timori legati a una minor rigore sui conti pubblici del partito di Marine Le Pen. Male anche Francoforte (-1,78%). Contiene invece le perdite Londra (-0,73%), lontana dai problemi dell’eurozona.

