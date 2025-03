Borsa: l’Europa perde con moda e alcolici, Milano -0,22%

agenzia

Cucinelli e Campari quasi -3%. Francoforte maglia nera (-1,4%)

MILANO, 07 MAR – Sono in perdita le Borse europee mentre i futures su Wall Street sono in leggero recupero dopo i ribassi degli indici americani della vigilia. Si attendono i dati Usa, in particolare quello sulle nuove buste paga che dà il polso sullo stato di salute del mercato del lavoro. Le vendite colpiscono soprattutto Francoforte (-1,44%) e Parigi (-0,9%). Milano (-0,22%) limita invece i danni grazie agli acquisti sui titoli dell’energia Saipem (+1,94%), Eni (+1,21%), Enel (+0,87%) e Terna (+0,84%) con i prezzi sia del petrolio sia del gas in crescita di circa un punto percentuale. In una giornata pesante per tutto il comparto del lusso e degli alcolici – a Parigi Lvmh cede il 2,2% e Remy Cointreau il 2,9% – perdono terreno Brunello Cucinelli (-2,93%), Campari (-2,86%) e Moncler (-2,78%). Male anche il titolo del cemento Buzzi (-2,82%) per le prese di profitto dopo la corsa sulla scia del maxi-piano della Germania per le infrastrutture. Sui mercati del reddito fisso i rendimenti dei titoli di Stato scendono leggermente. Quello del Btp decennale è al 3,92%, il Bund tedesco al 2,81% e lo spread a 111,1 punti base. L’euro si rafforza intanto sul dollaro ed è scambiato a 1,084. Il Bitcoin cede lo 0,95% a 88.995 dollari per la delusione sulle caratteristiche della riserva strategica voluta da Donald Trump.

