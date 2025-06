Borsa: l’Europa pesante con Trump, l’euro tocca quota 1,16

agenzia

Tensioni Israele-Iran pesano sul petrolio, oro punta quota 3.400

MILANO, 12 GIU – Proseguono in territorio negativo le Borse europee a metà seduta, con gli indici dei principali listini in calo di un punto percentuale per effetto del riemergere delle preoccupazioni sui dazi. Francoforte cede l’1,2%, Milano l’1,1%, Parigi lo 0,8% e Londra lo 0,1% mentre a New York i future sul Nasdaq e sull’S&P 500 sono in flessione dello 0,4%. Gli investitori soppesano le parole del presidente americano Donald Trump, chiedendosi se la promessa di introdurre dazi unilaterali entro due settimane sia solo una strategia per accelerare i negoziati o invece rappresenti una minaccia concreta per quei Paesi che ancora non hanno firmato accordi commerciali. L’incertezza pesa sul dollaro, già fiaccato dai dati sotto le attese dell’inflazione Usa, che cede quasi l’1% sull’euro, arrivato a superare la soglia di 1,16, ai massimi da novembre 2021. La fuga dal rischio premia l’oro, vicino ai 3.400 dollari l’oncia (+0,16% a 3.386), e i bond i cui rendimenti sono in calo: il Btp decennale tratta al 3,4%, in calo di 4 punti base, mentre lo spread col Bund si riapre a 93 punti base. A Piazza Affari soffrono i titoli dell’export con Stm (-3,1%), Ferrari (-2,9%), Stellantis (-2,8%), Cucinelli (-2,8%), Prysmian (-2,4%), Iveco (-2,2%), Buzzi (-2,1%) e Moncler (-2,1%) mentre tengono Eni (+1%), Hera (+0,6%) e A2A (+0,5%). Pesante il petrolio (-1,5%), che ritraccia dopo il recupero delle ultime sedute in scia alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove i media americani riferiscono che Israele è pronto ad attaccare l’Iran: il Wti scambia a 67 dollari al barile e il Brent a 68,63 dollari.

