Borsa: l’Europa positiva con la lente sui dazi, Milano +0,73%

agenzia

Petrolio e gas in rialzo, euro in calo, spread stabile a 106

MILANO, 08 MAG – Le Borse europee confermano l’andamento positivo con le tensioni sui dazi che sembrano alleggerirsi mentre sono attesi i colloqui tra Stati Uniti e Cina nel fine settimana. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con tech e industriali in luce. Prese di beneficio invece sul farmaceutico. E sono positivi i future su Wall Street. La lente è all’annuncio di Trump sull’accordo commerciale con il Regno Unito. In questo quadro Londra si muove cauta (+0,03%). Per il resto Francoforte sale dello 0,95% mentre la produzione industriale tedesca è aumentata del 3% su base mensile a marzo. Parigi guadagna lo 0,67% e Milano lo 0,74% con l’evidenza dei bancari e in particolare di Bper (+3,4%) dopo i conti, così come di Prysmian (+4,7%) dopo la trimestrale e la guidance. Tim resta la peggiore (-2,3%) nonostante i conti in linea con le attese e la conferma degli obiettivi 2025. E’ debole invece Madrid (-0,26%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile in area 106 punti mentre risale il rendimento con il decennale al 3,55%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio è in rialzo con il wti a 58,5 dollari (+0,7%) e il brent a 61,45 dollari al barile (+0,5%). Sale anche il prezzo del gas con i contratti Ttf che ad Amsterdam segnano un +0,78% a 34,8 euro al megawattora. Infine per i cambi l’euro è in calo sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,1292 sul biglietto verde.

