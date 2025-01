Borsa: l’Europa positiva dopo pmi, Milano +1% con Mediobanca

agenzia

Spread stabile a 108 punti. Il gas sotto i 49 euro

MILANO, 24 GEN – Le Borse europee viaggiano in positivo con i segnali di ripresa degli indici Pmi L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con il lusso in luce. Milano allunga a +0,92% con Mediobanca che si consolida a 16,3 euro con un rialzo del 6,7% dopo l’offerta di Mps (-5,5% a 6,59 euro) . Di corsa, sempre nell’ambito del risiko, Unicredit (+2,5%) e Banco Bpm (+2,5%). Tra le altre Piazze, Parigi guadagna lo 0,97%. Più cauta Francoforte (+0,38%). Londra cede lo 0,2%. Lo spread tra Btp e Bund si conferma a 108 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di un punto base al 3,65% Tra le materie prime il prezzo gas, dopo un un avvio in rialzo ,cala sotto i 49 euro e cede mezzo punto percentuale. In lieve rialzo il petrolio con il wti a 74,85 dollari e il brent a 78,6 dollari. Sul fronte dei cambi, l’euro si rafforza sul dollaro e passa di mano a 1,0495.

