Borsa: l’Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,40%

A Piazza Affari corre Prysmian. Lo spread Btp e Bund a 89 punti

MILANO, 27 GIU – Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l’avvio di Wall Street. Sui mercati torna un clima positivo con la schiarita sui dazi americani ed in vista delle decisioni sulle tariffe per il commercio con l’Europa. Sotto i riflettori l’inflazione americana in linea con le attese, che sarà uno degli elementi per le prossime decisioni della Fed. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Sale Parigi (+1,4%), Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,8%), Londra (+0,5%) e Milano (+0,4%). La schiarita sul fronte del commercio spinge il settore del lusso (+1,5%) e le auto (+1,9%). In crescita le banche (+1,4%) e le assicurazioni (+0,6%). Contiene i rialzi il settore dell’energia (+0,3%), con il petrolio che sale. Il Wti si attesta a 65,82 dollari al barile e il Brent a 68,19 dollari. Poco mosse le utility (+0,01%), con il prezzo del gas in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,7% a 33,10 euro al megawattora. Sul fronte valutario l’euro sale a 1,1729 sul dollaro. In lieve aumento i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 89,7 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,49%. A Piazza Affari scivola Amplifon (-5,9%), mentre si guarda alle vendite in Europa. In calo Leonardo (-2,7%), Terna e Tim (-1%). Sul fronte bancario male Mps (-2,3%), alle prese con l’offerta su Mediobanca (-0,4%), con quest’ultima che ha presentato il piano aggiornato al 2028. Seduta brillante per Prysmian (+4,8%). Acquisti su Ferrari e Pirelli (+2,1%) e Stellantis (+2%).

