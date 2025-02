Borsa: l’Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,7%

agenzia

A Piazza Affari corrono le banche. In calo Stm

MILANO, 25 FEB – Le Borse europee rallentano dopo l’avvio contrastato di Wall Street. L’attenzione del mercato si concentra sulle mosse degli Stati Uniti per la pace in Ucraina e sul fronte dei dazi. E sullo sfondo anche la scoperta di un nuovo coronavirus che spinge il settore della farmaceutica. Sul fronte valutario l’euro sale a 1,0503 sul dollaro. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In luce Madrid (+1,2%). Riduce il rialzo Milano (+0,7%). Bene Francoforte (+0,3%) mentre è poco mossa Parigi (+0,01%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle banche (+2,1%), con la prospettiva di una pausa della Bce nel taglio dei tassi, e dalla farmaceutica (+1,5%). Seduta positiva anche per le utility (+0,6%), con il prezzo del gas che scende del 3,8% a 45,34 euro al megawattora. Positive le auto (+1%) e l’energia (+0,3%), quest’ultima con il petrolio in flessione. Il Wti scende dello 0,75% a 70,17 dollari al barile e il Brent a 74,16 dollari (-0,8%). In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 113 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,58% e quello tedesco al 2,45 per cento. A Piazza Affari corrono le banche promosse da Morgan Stanley. Vola Mps (+4,4 a 6,91 euro), alle prese con l’offerta su Mediobanca (+1,8% a 16,86 euro). Bene anche Popolare Sondrio (+3% a 10,66 euro) con l’offerta di Bper (+2,8% a 7,16 euro). Avanza Unipol (+2% a 14,04 euro) azionista di entrambe le banche. Cresce Unicredit (+2,2% a 49,05 euro) alle prese con l’offerta su Banco Bpm (+1,9% a 9,35 euro). Sale Intesa Sanpaolo (+2% a 4,63 euro). Nel listino principale scivola Prysmian e Moncler (-2,9%). Male anche Stm (-2,7%), con la class action negli Usa per le informazioni ritenute fuorvianti date con il profit warning.

