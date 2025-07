Borsa: l’Europa positiva ma cauta con faro su dazi di Trump

agenzia

Future Usa negativi. In recupero il petrolio e il gas

MILANO, 07 LUG – Le Borse europee si muovono positive ma, comunque, all’insegna della cautela con la lente sui dazi di Trump. Nel pomeriggio partono le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i Paesi ‘allineati’ ai Brics. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, segna un quarto di punto di rialzo mentre i future su Wall Street sono in calo. In Europa tengono in particolare finanziari e industriali. Sotto pressione l’energia con il petrolio però, in recupero dopo una prima parte di seduta in calo con l’aumento della produzione dell’Opec+. Il wti è piatto a a ridosso dei 67 dollari mentre il brent sale di mezzo punto percentuale e punta i 69 dollari. Anche il gas si appiattisce con il prezzo a 33,5 euro al megawattora. Tra le singole Piazze , Francoforte i conferma la migliore (+0,66%) con la produzione industriale tedesca a maggio salita a dispetto delle previsioni. Milano allunga a +0,54% con Buzzi in testa (+2,86%) seguita dagli assicurativi Unipol (+1,8%) e Generali (+1,81%). Per quest’ultima Jp Morgan alza il prezzo obiettivo. Più caute Parigi (+0,14%), Madrid (-0,08%) così come Londra (+0,11%) . Lo spread tra Btp e Bund è a 84,5 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di 2 punti base al 3,46%. L’euro prosegue in calo sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1728 con il biglietto verde.

