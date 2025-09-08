Borsa: l’Europa positiva nel finale, Parigi +0,9%, Milano +0,4%

agenzia

Lo spread tra Italia e Francia si mantiene sopra i 6 punti

MILANO, 08 SET – Borse europee positive nel finale insieme agli indici Usa in territorio positivo nel giorno del voto di fiducia in Francia. La migliore è Madrid (+1,15%), seguita da Francoforte (+1%), Parigi (+0,9%), Milano (+0,4%) e Londra (+0,3%). Si assesta sotto gli 83 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano i calo di 3,5 punti al 3,47% e quello tedesco di 2 punti al 2,64%. Si mantiene invece sopra i 6 punti lo spread tra Italia e Francia, con il rendimento annuo francese in calo di 4,3 punti al 3,4%. In rialzo il greggio (Wti +0,84% a 62,4 dollari al barile), il gas (+3,44% a 33,057 euro al MWh) e l’oro (+0,75% a 3.644,29 dollari l’oncia). Sul fronte valutario il dollaro si mantiene debole a 0,85 euro e a 73,84 penny. Corrono i produttori di semiconduttori Asml (+2,35%), Be (+2%), Asm (+1,88%) e Infineon (+1,75%) a differenza di Stm (-0,57%). Positivo il comparto della difesa, da Rehinmetall (+2,26%) a Hensoldt (+2,1%), Fincantieri (+2%) e Airbus (+1,9%). Più cauta Leonardo (+0,9%). In luce i bancari Banco Bpm (+3,65%), su ipotesi di integrazione con le attività italiane di Credit Agricole (+1,63%), già azionista di Piazza Meda con circa il 20%. Brillanti anche Commerzbank (+3,28%), su cui Morgan Stanley ha rafforzato la presa e Santander (+2,98%). Positive Popolare Sondrio (+1,65%), Bper (+1,4%), Unicredit (+1,15%) e Intesa (+1%). Più caute Mediobanca (+0,3%) ed Mps (+0,25%), la cui Opas si chiude oggi per riaprire 5 giorni nella prossima settimana.

