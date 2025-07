Borsa: l’Europa prosegue cauta tra dati Pil e attesa Fed

agenzia

Milano resta in testa. L'euro continua a indebolirsi sul dollaro

MILANO, 30 LUG – Le Borse europee si muovono all’insegna della cautela con i dati in chiaroscuro del pil delle principali economie europee e dell’eurozona mentre il primo trimestre certifica la corsa dell’economia americana. L’indice d’area del Vecchio Continente naviga sulla parità con il tech che tiene a galla i listini mentre la lente della giornata è sulla Fed che lascerà i tassi fermi. Tra le singole Piazze la migliore resta Milano (+0,84% il Ftse Mib a 41.580 punti) con i bancari in spolvero e la prima fila di Intesa Sanpaolo (+3,89%) dopo la semestrale. Parigi sale dello 0,38%, Francoforte dello 0,15%. Madrid è i calo (-0,18%) così come Londra (-0,28%). Lo spread tra Btp e Bund è a 82 punti con il rendimento del decennale italiano che è stabile al 3,52%. Prosegue la debolezza dell’euro sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1489 sul biglietto verde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA