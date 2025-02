Borsa: l’Europa prosegue positiva, lente su dazi e Ucraina

agenzia

I nuovi record dell'oro, saliscendi del gas, in calo lo spread

MILANO, 20 FEB – Le Borse europee si muovono in territorio positivo in attesa dell’avvio di Wall Street con i future che sono negativi. La lente dei mercati è, da una parte, sui dazi con l’apertura del presidente Usa, Donald Trump sulla Cina per un “possibile” accordo. Dall’altra, è su una svolta nella guerra in Ucraina con le pressioni del Tycoon su Zelensky. Senza grandi spunti i titoli di Stato. Il rendimento del decennale italiano scende di due punti base sotto il 3,62%. Lo spread tra Btp e Bund cala a 106,5 punti. L’euro resta forte sul dollaro con il quale scambia a 1,0434. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con industriali in evidenza. Tra le singole Piazze a Milano (Ftse Mib +0,34%) rimbalza StM (+3,97%) insieme a Campari (+2,3%). Sotto vendita Tenaris (-4,4%) e A2a (-2,4%) dopo i conti. La migliore è Parigi a +0,5%. Francoforte segna invece un +0,4%. Londra è debole a -0,38 per cento. L’oro che ha raggiunto nuovi massimi a 2.954 lima a 2.948 dollari l’oncia. Sul fronte delle materie prime, il gas è in saliscendi. Il prezzo cede lo 0,7% a ridosso dei 48 euro al megawattora. L’aumento della produzione di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, il principale fornitore europeo, è l’ultimo di una serie di fattori ribassisti che hanno contribuito a invertire la tendenza al rialzo di quest’anno. Il petrolio è in recupero, invece, con il wti che supera i 72 dollari e il brent che oltrepassa i 76 dollari al barile.

