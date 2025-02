Borsa: l’Europa prosegue senza slancio, il gas torna a 51 euro

agenzia

Sale rendimento dei Btp. A Milano crolla Interpump dopo i conti

MILANO, 14 FEB – Le Borse europee si confermano senza grande slancio con l’avvio poco mosso di Wall Street. Lo stoxx 600 è piatto con il farmaceutico sotto vendita mentre corrono i titoli legati all’industria dei materiali. A Piazza Affari (Ftse Mib +0,35% a 38.061 punti) crolla Interpump (-12,65%) dopo i conti del 2024 che è stato definito l’anno peggiore dal 2009. Tim cede il 6,5% con le ipotesi sul risiko delle tlc. I cda di Poste e Cdp, secondo indiscrezioni, potrebbero decidere uno scambio. Poste darebbe a Cdp la sua quota in Nexi (+0,92%) in cambio della partecipazione della Cassa in Tim. Sul versante opposto è in luce Leonardo (+4%), seguita da Iveco (+3%) e Buzzi (+2,15%). Tra le altre Borse, Parigi guadagna lo 0,5% e Madrid lo 0,2%. In negativo Francoforte (-0,28%) e Londra (-0,25%). Lo spread tra Btp e Bund sale oltre i 108 punti base con il rendimento del decennale italiano che supera il 3,51%. Tra le materie prime è in rialzo il petrolio con il wti a 71,6 dollari e il brent a 75,5 dollari al barile. Il gas recupera e cede un marginale 0,2% oltrepassando i 51 euro al megawattora. Per i cambi l’euro continua ad apprezzarsi sul dollaro con cui scambia a 1,0507.

