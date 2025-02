Borsa: l’Europa rallenta, Milano gira in calo dello 0,3%

agenzia

L'euro si rafforza sul dollaro. Lo spread Btp e Bund a 107 punti

MILANO, 20 FEB – Le Borse europee rallentano, in scia con l’andamento negativo di Wall Street, mentre si guarda all’andamento della crescita economica globale. Sul fronte valutario l’euro sale a 1,0467 sul dollaro. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali. Gira in calo Milano (-0,3%). In flessione anche Londra (-0,5%) e Francoforte (-0,2%). Senza particolare slancio Parigi (+0,1%) e Madrid (+0,3%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,61 per cento.

