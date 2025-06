Borsa: l’Europa rallenta, Wall Street invariata, Milano -0,2%

agenzia

Soffre il lusso, acquisti sui titoli della difesa, banche deboli

MILANO, 03 GIU – Rallentano il passo le principali borse europee dopo l’avvio invariato di Wall Street e in lieve rialzo del Nasdaq (+0,1%) in una seduta che appare piuttosto interlocutoria in vista della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. Le ipotesi sono di un taglio dello 0,25%, alla luce anche del calo dell’inflazione sotto il 2% registrato oggi nell’Eurozona. Milano cede lo 0,2%, stabile Amsterdam nel giorno della crisi di governo, mentre si mantengono in rialzo Londra (+0,15%) e Francoforte (+0,2%). Cedono invece Parigi (-0,14%) e Madrid (-0,8%). In arrivo dagli Usa gli ordini di beni durevoli e di fabbrica, insieme alle vendite di auto. Riduce il rialzo il greggio (Wti +0,93% a 63,1 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+1,51% a 35,56 euro al MWh). Gira in calo l’oro (-0,16% a 3.350,72 dollari l’oncia) mentre si conferma in crescita il dollaro a quasi 0,88 euro e a 0,74 sterline. Scende a 97,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,6 punti al 3,47%, al pari di quello tedesco che scende sotto al 2,5%. Soffrono i titoli del lusso da Lvmh (-1,45%), Hermes (-1,29%) e Adidas (-1,2%) a Christian Dior (-1,15%), più caute Richemont (-0,65%) e Cucinelli (-0,42%). Va bene la difesa con Rolls Royce (+2,33%), Saab (+2,28%), Bae Systems (+1,77%), Leonardo (+1,6%) e Rheinmetall (+1,1%). Cedono i bancari Mediobanca (-3,5%), Bbva (-1,48%), Santander (-1,1%), SocGen (-1,05%), Montepaschi -0,91%), Popolare Sondrio (-0,55%) e Bper (-0,65%). Più caute Intesa (-0,27%), Banco Bpm (-0,3%) e Unicredit (+0,1%). In rialzo i petroliferi Eni (+0,53%) e Shell (+0,48%), deboli invece TotalEnergioes (-0,32%) e Bp (-0,62%).

