Borsa: l’Europa recupera in scia a Wall Street, Milano -2,3%

Riducono le perdite anche i Treasury e il petrolio, spread a 127

MILANO, 09 APR – Le Borse europee riducono i ribassi in scia all’avvio positivo di Wall Street mentre sui mercati la situazione resta caotica e volatile, con gli investitori che cercano di capire se ci sono spazi di trattativa per ridurre i dazi tra gli Usa e i Paesi destinatari delle tariffe. Milano perde il 2,3%, Londra il 2,4%, Parigi il 2,8% e Francoforte il 3%. Riduce il calo anche il petrolio, con il Wti che risale a 57,3 dollari al barile (-3,8%), così come recuperano terreno i bond, a partire dai Treasury decennali, i cui rendimenti si ridimensionano al 4,3% (+8 punti base), mentre lo spread tra Btp e Bund si restringe a 127 punti base.

