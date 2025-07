Borsa: l’Europa resta positiva dopo Wall street, Milano +0,6%

agenzia

Bene Prysmian, tra le banche deboli Bper e la Popolare Sondrio

MILANO, 17 LUG – Borse europee sempre in generale rialzo dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l’avvio in leggero aumento di Wall street: i listini migliori sono quelli di Amsterdam e di Parigi che salgono dell’1,1%, seguiti da Francoforte in rialzo dello 0,8%, con Milano che cresce dello 0,6% poco sopra i 40mila punti con l’indice Ftse Mib. Più caute Londra e Madrid, in aumento di circa mezzo punto percentuale. Sempre debole l’euro che scende dello 0,5% contro il dollaro a quota 1,15, con lo spread tra Btp e Bund stabile attorno agli 86 punti base. Poco mosso il Bitcoin sui 118mila dollari. Nel settore energia, in leggero aumento il gas e il petrolio, rispettivamente sui 35 euro al Megawattora e poco sopra i 66 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari Prysmian sale del 4%, con Stm in aumento del 3,3%. Tra le banche deboli Bper e la Popolare di Sondrio, che scendono di poco meno di due punti percentuali. Male Buzzi, che cede il 3,6% a 46,2 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA