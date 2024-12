Borsa: l’Europa rialzo dopo Wall Street, Milano +0,5%

agenzia

A Piazza Affari contrastate le banche. Euro in calo sul dollaro

MILANO, 11 DIC – Borse europee in rialzo con l’avvio di Wall Street. Dopo il dato sull’inflazione Usa, in linea con le attese, gli investitori scommettono in un taglio dei tassi da parte della Bce. In questo scenario i rendimenti dei titoli di Stato procedono in calo. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Sul fronte valutario l’euro scende a 1,0506 sul dollaro. L’indice stoxx 600 sale dello 0,2%. Sale Milano (+0,5%). Bene anche Parigi (+0,4%) e Londra (+0,3%). Poco mossa Francoforte (+0,07%) mentre è in controtendenza Madrid (-1,3%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto industriale (+0,8%). Positive le assicurazioni (+0,4%) e le banche (+0,2%). Corre il lusso (+1%) mentre sono deboli le auto (-0,2%). Vendite sulle utility (-0,3%), con il prezzo del gas in calo dell’1,9% a 44,68 euro al megawattora. Scende l’energia (-0,4%), mentre è in rialzo il petrolio. Il Wti guadagna l’1,3% a 69,47 dollari al barile e il Brent a 72,97 dollari (+1,1%). A Piazza Affari corrono Saipem (+2,8%) e Leonardo (+2,6%). In luce anche (+2,1%) e Tim (+2%). Tra le banche salgono Bper (+0,9%), Popolare Sondrio (+0,4%), Mps e Intesa (+0,3%). Seduta in flessione per Banco Bpm (-0,3%), alle prese con l’ops lanciata da Unicredit (-0,1%). Tonica Anima (+1,1%) su cui il Banco ha lanciato l’Opa. A Parigi poco mossa Credit Agricole (+0,08%), dopo aver rafforzato la quota nel Banco. Lo spread tra Btp e Bund scende a 106 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,16 per cento.

