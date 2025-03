Borsa: l’Europa sale con i futures Usa, Milano +1,3%

agenzia

A Piazza Affari corrono Tim e Leonardo. Giù Cucinelli

MILANO, 14 MAR – Le Borse europee sono in rialzo, in scia con l’Asia e in linea con i futures Usa. Sui mercati torna un clima di ottimismo, con l’attenuarsi dei timori per lo shutdown americano ed in vista di nuove misure della Cina a sostegno dei consumi. Sotto i riflettori le trattative per la pace tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario l’euro sale a 1,0905 sul dollaro. L’oro si attesta a 2.994 dollari l’oncia, dopo aver superato i 3mila dollari. L’indice stoxx 600 sale dello 0,9%. Corre Francoforte (+1,9%). Bene Parigi e Milano (+1,3%), Madrid (+1,2%), Londra (+0,7%). Nel Vecchio continente sale il comparto tecnologico (+1,6%), con le banche (+2%) e il lusso (+1,1%). Scivola Kering (-9,7%), dopo la nomina di Demna Gvasalia a nuovo direttore artistico di Gucci. In luce le auto (+1,4%), mentre risale Bmw (+0,8%) dopo i conti che hanno visto una riduzione dell’utile. Sale il petrolio con il Wti che guadagna lo 0,8% a 67,09 dollari il barile e il Brent a 70,43 dollari (+0,8%). Inverte la rotta il gas che sale dell’1,4% a 42,67 euro al megawattora. A Piazza Affari vola Tim (+6,4%), con Barclays che ha confermato il ‘buy’ e aumentato il target price a 0,40 euro. Corre Leonardo (+5,6%), mentre si guarda agli investimenti per la difesa. Bene Unicredit (+1,4%), con il via libera della Bce a salire al 29,9 in Commerzbank (+4,7%). In luce Webuild (+3,7%), dopo i conti record del 2024. In fondo al listino Cucinelli (-1,7%), Snam (-1,3%), Terna (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,04 per cento.

