Borsa: l’Europa sale con Wall Street e dati Usa, Milano +0,1%

A Piazza Affari bene le banche. Spread tra Btp e Bund a 84 punti

MILANO, 03 LUG – Borse europee in stabile rialzo dopo l’avvio positivo di Wall Street. Dopo l’iniziale incertezza, i mercati hanno ripreso vigore con i dati sul mercato del lavoro Usa migliori delle attese. Sotto i riflettori anche il tema delle tariffe commerciali, con l’Ue pronta a siglare un accordo con gli Stati Uniti prima della scadenza del 9 luglio. Sul fronte valutario il dollaro tenta il recupero dopo lo scivolone dei giorni scorsi. L’euro si attesta a 1,1758 sul biglietto verde. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Madrid (+0,5%), Londra (+0,4%), Francoforte (+0,3%), Parigi (+0,2%) e Milano (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dal dalle banche (+0,9%) e dalle assicurazioni (+1%). Bene anche l’energia (+0,6%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 67,04 dollari e il Brent a 68,68 dollari. Seduta debole per la farmaceutica (-0,4%). In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 84 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,47% e quello tedesco al 2,63%. A Piazza Affari in luce Stm (+1,8%) e Amplifon (+1,4%). Acquisti su Stellantis e Tim (+1,2%). Avanzano le banche con Mps con Mps (+0,5%), in attesa della pubblica del prospetto dell’offerta su Mediobanca (+0,3%) dopo il via libera della Consob. Bene anche Banco Bpm (+0,6%), alle prese con la scalata di Unicredit (-0,2%). Poco mossa Bper (+0,01%), con l’offerta di Popolare Sondrio (+0,2%) che si concluderà l’11 luglio.

