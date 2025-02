Borsa: l’Europa sale dopo la Bce in attesa di Wall Street

agenzia

I conti di Apple e Intel sostengono i listini, avanzano i bond

MILANO, 31 GEN – Prosegue in rialzo la seduta sulle Borse europee, che si apprestano a chiudere un mese di gennaio molto positivo – il migliore da due anni – con l’indice paneuropeo Stoxx 600 che segna nuovi massimi storici e recupera terreno verso una Wall Street dove le aziende sono valutate con multipli più generosi. Parigi sale dello 0,6%, Milano dello 0,4%, Londra e Francoforte dello 0,3% mentre a New York i future volgono al bello, complici i risultati sopra le attese di trimestrali come quella di Apple e Intel. Bene i bond, sulle attese di nuovi tagli dei tassi, confortati anche dai dati sull’inflazione in Francia e in Germania, con il rendimento del Btp decennale in calo di 4 punti base, al 3,56% e lo spread con il Bund stabile attorno ai 109 punti base. I mercati, che ragionano sulla traiettoria dei tassi in Europa e negli Usa, sono in attesa dei primi dazi del presidente americano Donald Trump, che domenica dovrebbe annunciare tariffe al 25% verso Canada e Messico. A Piazza Affari corrono Prysmian (+2,6%), Leonardo (+2,4%) e Nexi (+1,2%), davanti a Stm (+1,1%), Cucinelli (+0,9%) e Moncler (+0,8%), in scia al rally di Ferragamo dopo i conti (+4,8%). In fondo al listino principale si accomodano Recordati (-0,7%), Iveco (-0,7%), Campari (-0,7%) e Unicredit (-0,6%), che a breve dovrebbe notificare alla Presidenza del Consiglio l’operazione su Banco Bpm (-0,1%).

