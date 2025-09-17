Borsa: l’Europa sale e attende il taglio dei tassi dalla Fed

agenzia

Poco mossi rendimenti titoli di Stato. Il dollaro resta debole

MILANO, 17 SET – Borse europee positive ma senza particolare slancio, mentre si attende il taglio dei tassi da parte della Fed. C’è attesa anche per la conferenza stampa di Jerome Powell per capire quale sarà l’evoluzione futura sulla politica monetaria. In questo scenario il dollaro resta ancora debole sulle principali valute internazionali. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Bene Francoforte (+0,5%), Londra, Parigi e Madrid (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%). Moderatamente positivi i settori del lusso (+0,1%) e della difesa (+0,4%) mentre sono poco mosse le auto (-0,04%). Acquisti sulle utility (+0,2%), con il prezzo del gas che guadagna l’1% a 32,65 euro al megawattora. Fiacche le banche e le assicurazioni (-0,1%). In calo l’energia (-0,4%), in linea con il petrolio. Il Wti cede lo 0,6% a 64,17 dollari il barile mentre il Brent scende dello 0,5% a 68 dollari. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 79 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,47% e quello tedesco al 2,68%. Sulla parità lo spread tra Italia e Francia, con il tasso dell’Oat francese al 3,48%. Sul fronte dell’oro si registra una flessione dello 0,7% a 3.667 dollari l’oncia, dopo aver toccato alla vigilia i nuovi massimi a 3.700 dollari.

