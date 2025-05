Borsa: l’Europa sale e dollaro debole, si guarda a mosse su dazi

agenzia

In calo i rendimenti dei titoli di Stato. In rialzo l'oro

MILANO, 16 MAG – Le Borse europee si muovono in terreno positivo mentre il dollaro continua a indebolirsi. Sotto i riflettori i colloqui tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Sul fronte dei dazi c’è attesa per le decisioni degli Stati Uniti per l’Europa. In calo i rendimenti dei titoli di Stato dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Bene Francoforte (+0,7%), Parigi e Madrid (+0,5%), Londra (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dalla farmaceutica (+1,6%) e il lusso (+1,4%), quest’ultimo dopo i conti di Richemont (+6,5%). Sale il settore delle assicurazioni (+0,8%), con i risultati di Swiss Re (+1,7%). Poco mosse le banche (-0,09%). Acquisti su energia e utility (+0,3%), con il petrolio e gas in calo. Il Wti cede lo 0,1% a 61,53 dollari al barile e il Brent a 64,47 dollari. Ad Amsterdam le quotazioni del gas scendono dello 0,4% a 35,12 euro al megawattora. Scendono i tassi dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 100 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,58% e quello tedesco al 2,58%. Cresce dell’1% il prezzo dell’oro a 3.208 dollari l’oncia.

