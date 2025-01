Borsa: l’Europa sale in attesa dell’inflazione americana

agenzia

I prezzi Uk spingono Londra. Milano +0,4% con Iveco e Prysmian

MILANO, 15 GEN – Borse europee in cauto rialzo in vista dell’atteso dato sull’inflazione americana che verrà reso noto nel primo pomeriggio. Guida i rialzi Londra (+0,7%), dopo che l’inflazione britannica è scesa a sorpresa a dicembre, facendo scommettere il mercato su un doppio taglio dei tassi da parte della Bank of England nel 2025. Francoforte avanza dello 0,5%, Milano dello 0,4% e Parigi dello 0,1%, poco mosse da dati finali in linea con le letture flash dell’inflazione di Francia e Spagna e dall’atteso calo del Pil tedesco nel quarto trimestre. Tirano il fiato i titoli di Stato, con il rendimento dei Btp decennali in calo di 4 punti base al 3,8% mentre lo spread con il Bund scende di due punti, a quota 117. L’inflazione Usa aiuterà a capire come si comporterà la Fed sui tassi, dopo che i forti dati sul mercato del lavoro americano della scorsa settimana hanno allontanato la prospettiva di un sostanziale allentamento della politica monetaria americana. I future su Wall Street sono in modesto rialzo, in attesa anche delle trimestrali di alcune grandi banche americane come Jp Morgan e Wells Fargo, mentre l’euro si riporta sopra quota 1,03 sul dollaro. A Piazza Affari soffrono Saipem (-2,5%), penalizzata dalle indiscrezioni sull’aumento dei costi e sui ritardi di un progetto eolico offshore in Francia, e Nexi (-2,4%), che continua a essere venduta a mani basse dopo aver perso quasi il 7% ieri. Vola Iveco (+6,4%), promossa da Kepler Cheuvreux, e corre Prysmian (+2,8%), su cui Citi ha alzato il target price a 73 euro e confermato il giudizio ‘buy’.

