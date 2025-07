Borsa: l’Europa sale in attesa di Wall Street, Milano +0,5%

agenzia

A Piazza Affari bene energia e banche.Spread Btp-Bund a 87 punti

MILANO, 02 LUG – Le Borse europee avanzano a metà mattinata mentre si attende l’avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sui mercati si respira un clima positivo in vista dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Si guarda con grande attenzione alle trattative tra Usa e Ue sul fronte dei dazi. Dollaro in recupero, con l’euro che scende a 1,1767 sul biglietto verde. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In testa Parigi (+1,1%), ed a seguire Madrid (+0,8%), Milano (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dall’energia (+1,9%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna l’1,1% a 66,20 dollari al barile. Il Brent si attesta a 67,85 dollari (+1,1%). Giornata di acquisti sulle banche (+1,8%) e le auto (+1,6%). Poco mosse le utility (-0,2%), con il gas che sale dello 0,9% a 34 euro al megawattora. Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 87 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,45% e quello tedesco al 2,58%. A Piazza Affari corrono Saipem (+3,8%), dopo l’esito del ricorso nel Regno Unito sul piano di ristrutturazione di Petrofac ed in scia con il settore, e Stm (+3,7%). In luce Tenaris (+3,2%), Moncler (+2,5%), Nexi (+2%) e Eni (+1,9%). Acquisti sulle banche, fatta eccezione per Mediobanca (-0,9%), dopo il collocamento della quota di Mediolanum (+0,4%), e Mps (-0,1%) alle prese con l’offerta su Piazzetta Cuccia. Male anche Tim (-1,4%) e Unipol (-1,6%).

