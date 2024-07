Borsa: l’Europa sale in vista di Wall Street, Milano +0,5%

agenzia

A Piazza Affari in luce Saipem e Inwit. L'euro sale sul dollaro

MILANO, 12 LUG – Borse europee positive a metà seduta, in vista dell’avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Dopo l’inflazione americana e di alcuni Paesi europei, gli investitori sono ora in cerca di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi. Sotto i riflettori anche le trimestrali, con i primi gruppi bancari statunitensi. L’indice stoxx 600 sale dello 0,4%. Avanzano Parigi (+0,7%), Milano e Madrid (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dal comparto dell’energia (+1,1%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna lo 0,7% a 83,2 dollari al barile e il Brent a 85,8 (+0,5%). In rialzo le banche (+0,4%), in un contesto di tassi ancora alti. Poco mosso il comparto tecnologico (+0,07%). In flessione le utility (-0,3%), con il prezzo del gas che guadagna l’1% a 31,4 euro al megawattora. In calo il comparto delle compagnie aeree (-1,7%), con Lufthansa (-1,6%) che taglie le stime per l’anno. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 129 punti, con il tasso del decennale italiano che sale al 3,8% e quello tedesco al 2,5%. Il aumento di 4 punti base il rendimento delle Oat francesci al 3,16%. Sul fronte valutario l’euro sale a 1,0890 sul dollaro. A Piazza Affari in luce Saipem (+2%), dopo l’accordo con Bp per attività in Azerbaijan, e Inwit (+1,9%). In fondo al listino A2a e Hera (-0,8%). Tra i titoli a minor capitalizzazione vola Bff Bank (+10), con la risposta ai rilievi di Banca d’Italia. In lieve rialzo Saras (+0,2%) a 1,62 euro, nel primo giorno dell’opa di Vitol che offre un prezzo di 1,6 euro per azione.

