Borsa: L’Europa scivola per i timori sui dazi, Milano +0,07%

agenzia

Salgono i rendimenti dei bond governativi. Bene banche e difesa

MILANO, 08 GEN – Scivolano le Borse europee insieme ai futures americani dopo che la Cnn ha indicato che Donald Trump sta pensando di dichiarare l’emergenza economica nazionale per accelerare sui dazi. In parallelo sono aumentati i rendimenti dei Treasuries americani mentre quelli dei titoli di Stato del Regno Unito decennali toccano i massimi dal 2008 e il bond trentennale legato all’inflazione supera il 2%. E’ meno significativo l’aumento dei rendimento del Btp al 3,66% con lo spread con Bund tedesco sceso a 11 punti base. Anche Piazza Affari ha azzerato i guadagni (+0,07% ) e Francoforte è passata in negativo (-0,19%) malgrado il buon andamento dei titoli della difesa sulla prospettiva di maggiori contribuiti alla Nato dai paesi dell’alleanza. A Milano brilla Leonardo su nuovi massimi (+4,73%) davanti alle banche con in testa Bper (+3,29%) e Mediolanum (+2,47%), quest’ultima grazie alla raccolta record del 2024. I titoli del comparto finanziario sono aiutati dal risiko che vede Banca Ifis salire del 2% e illimity in rally (+10%) oltre che dall’idea già circolata ieri che la Fed non taglierà i tassi prima di giugno. Londra scende dello 0,34%, Parigi è la peggiore (-0,89%).

