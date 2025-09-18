Borsa: l’Europa si conferma positiva, euro ancora in rialzo

agenzia

Debole il petrolio mentre sale prezzo del gas. Spread a 79 punti

MILANO, 18 SET – Le Borse europee confermano il rialzo dell’avvio dopo il taglio dei tassi da parte della Fed e le prospettive di ulteriori riduzioni. Francoforte (+1,11%) e Parigi (+0,88%) allungano mentre Milano (+0,36%) dimezza i guadagni con le vendite su Campari (+0,6%), Unicredit (+0,64%) e Nexi (+0,53%). In prima fila, su versante opposto, sempre StM (+2,6%) e Prysmian (+2,19%) con Mps (+1,69%) e Mediobanca (+1,4%). Queste ultime con la lente sul cda di Piazzetta Cuccia da cui sono attese le dimissioni dell’a.d, Alberto Nagel e del consiglio. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto con lo slancio dei tecnologi e degli industriali. Per l’agenda alle 13 il board della Banca d’Inghilterra dovrebbe confermare i tassi al 4% mentre dagli Usa sono attesi i dati sui sussidi di disoccupazione. Lo spread tra Btp e Bund risale a 79 punti mentre i differenziale con l’Oat francese è negativo per 1,7 punti base. In rialzo i rendimenti con il decennale italiano che sfiora il 3,48% mentre il francese si avvicina al 3,5%. I titoli tedeschi sono al 2,67%. Sul fronte delle materie prime il petrolio è in calo con il wti che cede lo 0,6% a 63,6 dollari. Il brent cede lo 0,5% a 67,5 dollari al barile. Il prezzo del gas è invece in rialzo dello 0,78% a 32,6 euro al megawattora. Ancora in rialzo l’euro che passa di mano a 1,1824 sul dollaro.

