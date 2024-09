Borsa: l’Europa si indebolisce, Milano cede lo 0,19%

agenzia

Lo spread stabile a 145 punti. Negativi i future su Wall Street

MILANO, 10 SET – Le Borse europee, già caute, si muovono all’insegna della volatilità e si indeboliscono girando in flessione in attesa di Wall Street i cui future sono negativi. La lente è a domani all’inflazione americana ma anche al primo confronto tra Harris e Trump, evento centrale per gli investitori che considerano le presidenziali americane uno dei più importanti, se non il più importante, ‘market mover’ del 2024. Giovedì è poi attesa la Bce.I mercati prezzano già un taglio di 25 punti base ragion per cui si guarderà, soprattutto alle indicazioni sulle mosse future. In questo quadro l’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cedono quasi un quarto di punto con i titoli legati al farmaceutico e all’energia sotto vendita. Tra le singole Piazze Francoforte perde lo 0,32% mentre la lettura definitiva ha confermato in Germania l’inflazione ad agosto all’1,9%. Milano perde lo 0,19% con le banche in affanno ed in particolare Mps (-2,18%) e Popolare di Sondrio (-1,97%) . Male poi Unipol (-1,97%) e Iveco (-1,75%). E soffre con il settore Amplifon (-5,5%) sulla notizia che gli AirtPods di Apple sono destinati a diventare apparecchi acustici omologati, il che potrebbe aumentare la concorrenza. Tiene Parigi (+0,22%) mentre Londra accusa un calo dello 0,49 per cento. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 145 punti e anche il rendimento del decennale è poco mosso al 3,62%.

