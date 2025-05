Borsa: l’Europa si muove in rosso, spread oscilla su 100 punti

agenzia

Milano tiene i 40mila punti. Parigi è la maglia nera

MILANO, 14 MAG – Borse europee in rosso mentre la lente è sullo spread tra Btp e Bund che oscilla sui 100 punti dopo essere sceso al di sotto. E sono negativi anche i future Usa. Milano è la migliore con Ftse Mib debole a +0,06% ma che tiene i 40mila punti. Sul listino principale cambiano le posizioni con Prysmian che sale dell’1,39%. Il gruppo ha autorizzato la potenziale emissione di un prestito obbligazionario, non convertibile, subordinato, ibrido, perpetuo per un importo nominale massimo pari a 1 miliardo di euro. In prima fila poi Unipol (+1,08%) e Unicredit (+1%), quest’ultima in attesa delll’incontro tecnico al Mef domani nell’ambito del Golden Power sull’ops relativa a Banco Bpm (+0,15%). Vendite invece su Stellantis (-1,79%) e Inwit (-1,43%) Tra altre Piazze Parigi è la maglia nera e cede lo 0,82%. Segue Francoforte a -0,67%. Madrid tiene a +0,05% mentre Londra lascia sul terreno lo 0,25%. Burberry è salito del 9% dopo aver annunciato che potrebbe licenziare 1.700 dipendenti.

