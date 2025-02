Borsa: l’Europa sui massimi a metà seduta, Milano +0,7%

agenzia

In flessione l'euro e la sterlina. Poco mossi i titoli di Stato

MILANO, 06 FEB – Borse europee sui massimi a metà seduta mentre si attende l’avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Lo stoxx 600, l’indice composto da 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, guadagna lo 0,8% a 542 punti, dopo aver toccato il massimo di giornata a 543 punti. La capitalizzazione di mercato si attesta a oltre 16.500 miliardi. Nel vecchio continente corre Londra (+1,6%), nel giorno in cui la Banca d’Inghilterra taglia i tassi e riduce le stime di crescita. In luce Parigi (+1%), Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,8%) e Milano (+0,7%). Sul fronte valutario si indebolisce l’euro a 1,0360 sul dollaro. In flessione anche la sterlina a 1,2385 sul dollaro e a 1,1957 sull’euro. Prosegue la corsa dell’oro che guadagna lo 0,1% a 2.861 dollari l’oncia. In marginale rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 107 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,45 per cento.

