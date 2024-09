agenzia

Parigi guadagna lo 0,64%

MILANO, 27 SET – Seduta positiva per le Borse europee. Francoforte segna il miglior risultato e termina in rialzo dell’1,22%, Parigi guadagna lo 0,64% mentre Londra sale dello 0,43 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA