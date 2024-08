Borsa: l’Europa tiene dopo l’inflazione Usa, Milano +0,7%

agenzia

Spread Btp-Bund calmo, euro in leggero aumento sul dollaro

MILANO, 14 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente sempre leggermente sopra la parità dopo il dato dell’inflazione statunitense: la Borsa migliore resta di qualche frazione quella di Milano che sale dello 0,7%, con Parigi e Francoforte in aumento dello 0,4%. Positiva dello 0,3% Londra, in rialzo dello 0,1% Amsterdam e Madrid. Spread Btp-Bund calmo sui 138 punti base, con l’euro in leggero aumento a quota 1,1 contro il dollaro. In Piazza Affari, con i futures sull’avvio di Wall street piatti, tra i titoli principali il migliore è Stellantis, che sale del 2,3%, seguito da Bper (+2,2%), Leonardo (+2,1%) e Tim, che cresce dell’1,8%. Fiacca Terna (-0,5%) e Mps, che cede lo 0,7%.

