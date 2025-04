Borsa: l’Europa tonica con l’auto, positivi i future Usa

agenzia

Allunga il prezzo del gas, l'euro debole, lo spread a 118 punti

MILANO, 15 APR – Le Borse europee si muovono ben intonate con la potenziale tregua sui dazi per le auto annunciata dal presidente Usa, Donald Trump. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un punto e mezzo percentuale con tech, immobiliare e industriali in evidenza. Positivi anche i future su Wall Street mentre gli investitori guardano a giovedì, quando la Bce annuncerà un probabile taglio di 25 punti base ai tassi. Sempre in spolvero Stellantis (+5%) a Milano che allunga a +1,6% con il Ftse Mib oltre il 35.600 punti. Resta più cauta Parigi (+0,52%) con il lusso sottosopra con Lvmh che perde il 7% sulla trimestrale deludente. Bene Francoforte (+1,34%) , nonostante la discesa dello Zew sotto le stime. Tra gli altri Madrid guadagna l’1,23% e Londra lo 0,99%. Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 118 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,72%. In calo il petrolio con il wti che cede lo 0,5% a 61,2 dollari mentre il brent lascia lo 0,4% a 64,6 dollari. Oltrepassa, invece, i 35 euro al megawattora il gas con i contratti Ttf che ad Amsterdam salgono del 2,3%. Si indebolisce l’euro che scambia a 1,1336 sul dollaro.

