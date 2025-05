Borsa: l’Europa viaggia cauta dopo Wall Street, Milano +0,3%

agenzia

Lo spread resta stabile a 109 punti. Sale l'euro sul dollaro

MILANO, 05 MAG – Le Borse europee si muovono caute dopo l’avvio di Wall Street in negativo con il listini che guardano alla Fed mercoledì mentre il mercato mette sotto la lente soprattutto le indicazioni che il governatore Jerome Powell darà sul futuro, alla luce dei recenti sviluppi macro e sui dazi. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, piatto con le vendite concentrati sull’energia. A pesare è il calo del petrolio con il wti che cede l’1,55% a 57,4 dollari e il brent che lascia l’1,3% poco sopra i 60 dollari al barile. Il prezzo del gas perde mezzo punto percentuale e sfiora i 33 euro al megawattora. Tra le singole Piazze Milano guadagna lo 0,3% con Unipol (+1,7%), Mediobanca (+1,55%) e Generali (+1,47% ) in testa. Francoforte sale dello 0,72%. Debole Parigi che perde lo ‘0,66%. Madrid guadagna invece lo 0,36%. Lo spread resta stabile. Il differenziale tra Btp e Bund è sempre sui 109 punti con il rendimento del decennale italiano che scende di 3 punti base al 3,6%. Infine per i cambi l’euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1353 sul biglietto verde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA