Borsa: l’Europa viaggia contrastata, lente sulla Francia

L'oro sempre vicino a massimi, debole l'euro

MILANO, 09 SET – Le Borse europee si muovono contrastate con i listini che guardano da parte dalla crisi di governo in Francia, dall’altra ai conflitti in atto. L’indice d’area del Vecchio Continente è piatto con farmaceutici, industriali e tecnologici in negativo. Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,33%. Parigi sale invece dello 0,31% mentre Milano lima il rialzo allo 0,53% con Mps (+3,8%) e Mediobanca (+3,7%) sempre maglia rosa dopo il successo dell’opas di Siena su Piazzetta Cuccia. E’ sotto la parità Madrid (-0,05%). Con il premier francese Francois Bayrou atteso a mezzogiorno all’Eliseo per rassegnare le dimissioni, il rendimento dell’Oat sfiora il 3,42%.Il Btp decennale è al 3,48% mentre lo spread con il Bund naviga su quota 81 punti. Tra le materie prime l’oro viaggia sui massimi con lo spot a 3.646 dollari. Sale anche il petrolio con il wti a 63 dollari (+1,3%) e il brent vicino a 67 dollari (+1,2%) . Il prezzo del gas segna un +0,75 % sopra 33 euro al megawattora. Per quanto riguarda i cambi l’euro è in lieve calo sul dollaro e passa di mano a 1,17 sul biglietto verde.

