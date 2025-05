Borsa: l’Europa viaggia in calo. Lo spread resta su soglia 100

agenzia

Milano oscilla sulla parità. Flettono il petrolio e il gas

MILANO, 14 MAG – Le Borse europee si muovono deboli con la lente sempre al tema dei dazi. Donald Trump si trova a Riad per un incontro con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa (Jolani), all’indomani dell’annuncio del tycoon della revoca delle sanzioni contro il Paese devastato dalla guerra. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede di un quarto di punto con i titoli tecnologici sotto vendita. Tra le singole Piazze Milano tiene pur muovendosi sulla parità (+0,09% a 40.107 punti). Francoforte cede lo 0,24%, Parigi lo 0,52%. Sale invece dello 0,34% Madrid così come Londra (+0,12%). Occhi puntati sullo spread che si muove sui minimi tra settembre e ottobre 2021. Il differenziale oscilla su quota 100,5 punti mentre il rendimento del decennale italiano scende sotto il 3,68%. Sul fronte delle materie prime, il gas perde oltre un punto percentuale e si muove poco sopra i 35 euro al megawattora. E’ in flessione anche il petrolio con il wti che cede lo 0,4% a 63,2 dollari e il brent sopra 66 dollari al barile (+0,6%). L’euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,12 sul biglietto verde.

