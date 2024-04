Borsa: l’Europa viaggia positiva con Milano in testa

agenzia

Lo spread è stabile a 134 punti. Sale il petrolio, piatto il gas

MILANO, 23 APR – Le Borse europee confermano l’avvio positivo con Milano in testa e che allunga a +0,96% con il Ftse Mib che rivede quota 34mila punti. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto percentuale con il tech, i titoli legati al farmaceutico e l’immobiliare in evidenza. Lo spread tra Btp e Bund si ristabilizza nell’area di 134 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,83%: Pochi strappi dagli indici Pmi con quello tedesco confermato in crescita e quello dell’eurozona in calo frazionale. Tra le singole Piazze è ben posizionata Francoforte (+0,75%), insieme a Milano dove svetta Tim (+4,4%) nel giorno dell’assemblea. Più indietro Parigi (+0,3%) e Londra (+0,42%). Sul fronte delle commodity, il gas è piatto (+0,2% a 29,3 euro) mentre sale il petrolio (+1% il wti a 82,7 dollari al barile, +0,9% il brent a ridosso degli 88 dollari). Infine per i cambi, l’euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0678.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA